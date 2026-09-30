Активисты МГЕР прошли с флагами по Кремлевской набережной Казани

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Сегодня в столице Татарстана состоялась акция, посвященная Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Организовали мероприятие активисты «Молодой гвардии Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи исполкома города при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Шествие объединило более 200 человек: активистов МГЕР и «ЕР», студентов казанских вузов и колледжей, школьников, кадетов, представителей работающей молодежи, «Движения первых» и «Юнармии».

Колонна прошла по Кремлевской набережной от экстрим-парка «УРАМ» до Национальной библиотеки РТ. Участники несли флаги России, Татарстана, ЛНР и ДНР, а также таблички с надписями «Пока мы едины, мы непобедимы» и «Наша сила в единстве».

Депутат Госсовета РТ, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов выразил уверенность в том, что 30 сентября – важнейшая дата в новейшей истории России.

«Мы одна страна, у нас общая история, общая ответственность и общая судьба», – поделился политик своим пониманием смысла этого события.