Активисты МГЕР представили школьникам Казани музей спецоперации

Сегодня активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» приняли участие в благотворительной ярмарке, которая прошла на базе казанского многопрофильного лицея №133 «Гаиле». Мероприятие собрало более 200 участников, среди которых были педагоги, школьники и их родители, сообщает пресс-служба регионального отделения МГЕР.

Активисты развернули импровизированный выставочный центр, где все желающие могли познакомиться с экспонатами, предоставленными гуманитарным центром МГЕР. Гости ярмарки увидели экспозицию музея специальной военной операции, где были представлены экспонаты, привезенные из зоны боевых действий: гильзы, агитационные материалы, осколки, разряженные гранатометы и многое другое.

Особое внимание гостей привлек 3D-музей СВО с применением технологий виртуальной реальности. «С помощью VR-очков участники смогли рассмотреть новые регионы, увидеть образцы военной техники и узнать больше о подвигах российских бойцов», – заявили во МГЕР.

Свою площадку на ярмарке организовала и «Академия Тулпар» – образовательный проект по подготовке специалистов в сфере беспилотных технологий. Для школьников были организованы практические занятия: они попробовали себя в управлении дронами на симуляторе и узнали больше о работе FPV, Mavic 3 Pro и других БПЛА.

Интерес у детей вызвал и рассказ молодогвардейцев о поездке в подшефные города Татарстана Лисичанск и Рубежное. За создание праздничной атмосферы на ярмарке отвечала точка по продаже сахарной ваты, организованная активистами МГЕР.

Средства, собранные в рамках работы точек МГЕР, будут направлены на поддержку участников спецоперации. В начале недели «Молодая гвардия Единой России» объявила новый сбор средств: на вырученные деньги планируется приобрести автомобиль «УАЗ» и дроны по просьбе бойцов.

Руководитель гуманитарного центра ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Азим Арсланов заявил об особой значимости таких проектов для подрастающего поколения.

«Мы считаем, что проведение таких мероприятий имеет огромное значение. Это возможность для молодежи и детей своими глазами увидеть экспонаты, привезенные из зоны СВО, понять, как они использовались, что они собой представляют», – сказал он.

По мнению общественника, подобные экспозиции позволяют не просто познакомиться с историей, но и буквально «погрузиться» в нее. «Например, в 3D-музее ребята могут увидеть разрушенные города или познакомиться с образами героев специальной военной операции. Всё это помогает иначе взглянуть на события и осознать их масштаб», – пояснил он.

При этом активист убежден, что подобные проекты вносят значительный вклад «в формирование у детей и подростков патриотического воспитания, уважения к подвигу и понимания ценности мира».