Активисты МГЕР поздравили воспитателей одного из детсадов Казани

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Представители Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» посетили казанский детский сад №86 и поздравили его сотрудников с наступающим Днем воспитателя и всех дошкольных работников. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения МГЕР.

Поблагодарив воспитателей за ежедневную заботу о детях, активисты подарили сотрудникам торты и пожелали здоровья, вдохновения и радости от работы.

Заведующая детским садом Татьяна Денисова посвятила сфере образования более 45 лет. Сначала она трудилась в начальной школе, затем работала в отделах образования, была методистом. Принимала участие в открытии детсада №86 и теперь руководит им уже 12 лет.

«Я была здесь с самого начала, вместе со строителями, можно сказать, с первых кирпичиков. И до сих пор наш детский сад цветет и процветает. Мы очень любим его», – заметила Денисова, после чего поблагодарила молодогвардейцев за поздравление и внимание к коллективу.

Активист Богдан Федоров высказал мнение, что подобные встречи позволяют выразить благодарность людям, которые каждый день учат детей дружить, понимать друг друга и делать первые самостоятельные шаги.

«Нам приятно подарить сотрудникам детского сада немного тепла и радостных эмоций, сказать спасибо и напомнить, насколько важна их профессия», – добавил он.