Активисты МГЕР помогли одиноким пенсионерам расчистить дворы от снега
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию по расчистке придомовых территорий от снега. Добровольцы оказали адресную помощь одиноким пенсионерам, для которых обильные снегопады существенно осложнили передвижение и повседневную жизнь. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.
Помощь была оказана Елене Мартыновой и Николаю Кашину. Из-за плотных сугробов выход из дома и доступ к калиткам оказались затруднены, что создавало угрозу безопасности и здоровью пожилых людей. Волонтеры оперативно расчистили дорожки к жилым строениям, освободили проходы к хозяйственным объектам и обеспечили беспрепятственный доступ для социальных служб.
Куратор местных отделений «Молодой Гвардии Единой России» Асаф Сулагаев отметил, что для пожилых людей, особенно проживающих в частном секторе или в домах с большой придомовой территорией, сильные снегопады становятся не просто погодным явлением, а фактической изоляцией. По его словам, высокие сугробы лишают возможности быстро добраться до магазинов, аптек и медицинских учреждений.
Он также подчеркнул, что неубранные и скользкие дорожки представляют повышенную опасность, поскольку в пожилом возрасте даже незначительное падение может привести к тяжелым последствиям.
Асаф Сулагаев добавил, что визиты активистов к таким людям, как Елена Мартынова и Николай Кашин, дают не только практическую помощь, но и чувство уверенности и поддержки.
Он отметил, что «Молодая Гвардия Единой России» стремится формировать культуру системной взаимопомощи, в которой забота о старшем поколении становится естественной частью общественной жизни, чтобы каждый пенсионер в Казани и республике знал, что рядом есть молодежь, готовая прийти на помощь.