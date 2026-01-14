Активисты МГЕР помогли одиноким пенсионерам расчистить дворы от снега

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию по расчистке придомовых территорий от снега. Добровольцы оказали адресную помощь одиноким пенсионерам, для которых обильные снегопады существенно осложнили передвижение и повседневную жизнь. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Помощь была оказана Елене Мартыновой и Николаю Кашину. Из-за плотных сугробов выход из дома и доступ к калиткам оказались затруднены, что создавало угрозу безопасности и здоровью пожилых людей. Волонтеры оперативно расчистили дорожки к жилым строениям, освободили проходы к хозяйственным объектам и обеспечили беспрепятственный доступ для социальных служб.

Куратор местных отделений «Молодой Гвардии Единой России» Асаф Сулагаев отметил, что для пожилых людей, особенно проживающих в частном секторе или в домах с большой придомовой территорией, сильные снегопады становятся не просто погодным явлением, а фактической изоляцией. По его словам, высокие сугробы лишают возможности быстро добраться до магазинов, аптек и медицинских учреждений.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Он также подчеркнул, что неубранные и скользкие дорожки представляют повышенную опасность, поскольку в пожилом возрасте даже незначительное падение может привести к тяжелым последствиям.

Асаф Сулагаев добавил, что визиты активистов к таким людям, как Елена Мартынова и Николай Кашин, дают не только практическую помощь, но и чувство уверенности и поддержки.

Он отметил, что «Молодая Гвардия Единой России» стремится формировать культуру системной взаимопомощи, в которой забота о старшем поколении становится естественной частью общественной жизни, чтобы каждый пенсионер в Казани и республике знал, что рядом есть молодежь, готовая прийти на помощь.