Активисты «МГЕР» навестили 96-летнюю блокадницу в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «МГЕР» в РТ

Активисты нижнекамского отделения «Молодой Гвардии Единой России» навестили 96-летнюю жительницу блокадного Ленинграда Рукию Сахабутдинову. Встречу приурочили ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР» в РТ.

Во время Великой Отечественной войны Рукия Сахабутдинова была школьницей: на момент начала блокады ей было всего 10 лет. Она рассказала молодым активистам о пережитых событиях и потерях, которые выпали на долю ее семьи.

По словам Рукии Сахабутдиновой, в семье было пятеро детей. Один из братьев ушел на фронт, дома остались четверо. Выжить удалось лишь троим. В 1942 году семью эвакуировали через Ладожское озеро. Во время эвакуации погибли ее брат и отец – отец умер сразу после выхода из машины на Ладоге.

Спустя день семью отправили в эвакуацию в товарном вагоне, однако в дороге умерла и мать. Оставшихся детей направили в детский дом в Арский район. Эти события она вспоминает как один из самых тяжелых периодов жизни.

Несмотря на преклонный возраст, Рукия Сахабутдинова продолжает заниматься волонтерской деятельностью. На поддержку бойцов в зоне специальной военной операции она направила 200 тысяч рублей.

Активисты передали ветерану угощения и пожелали ей крепкого здоровья.

Руководитель гуманитарного центра нижнекамского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Давид Хабибуллин отметил, что активисты регулярно навещают Рукию Гатиятулловну, общаются с ней и стараются поддерживать ее, как близкого человека.