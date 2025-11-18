Активисты Комитета семей воинов Отечества РТ навестили в госпитале раненых бойцов

В Казанском военном госпитале сегодня состоялся особенный концерт. Перед ранеными военнослужащими выступил школьник Тимур Сафин, который исполнил для них песни под гитару.

Сам Тимур рассказал, что ему нравится заниматься подобными добрыми делами и находиться в компании защитников Отечества.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я выступаю в госпиталях и воинских частях с 2022 года. А начиная с 2024-го мы с отцом ездим в зону проведения специальной военной операции. Суммарно у нас уже было семь поездок. Мне нравится поддерживать наших бойцов. Я горжусь нашими ребятами», — рассказал Тимур Сафин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Перед его выступлением с приветственными словами выступили представители Комитета семей воинов Отечества РТ. Встреча была инициирована организацией, чтобы поддержать бойцов и представить им Тимура. Они рассказали, что комитет занимается организацией мероприятий и оказанием помощи семьям участников СВО. Также бойцам раздали подарки — наборы из футболок и носков.

«Наш комитет создан в ноябре 2022 года. Работа направлена на оказание поддержки семьям участников СВО. С самого начала СВО я думала, чем я могла бы быть полезной. И вот мы с такими же женами бойцов собрались в одну организацию, чтобы стать опорой, плечом и, конечно, надежным тылом», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества РТ Ангелина Галимова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Такие встречи с бойцами проводятся в госпитале регулярно. Данный госпиталь рассчитан на 50 коек, во время выступления почти все бойцы вышли из палат.

По словам заместителя главного врача по общим вопросам Эльзы Сахаповой, за все время работы госпиталя в нем прошли лечение около 1100 бойцов.

«В основном наши пациенты — это пациенты с минно-взрывными ранениями, также мы проводим микрохирургические операции. С ними работает комплексная служба, включая психологов», — отметила она.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Атмосфера во время выступления была пронизана искренностью. Угрюмые до этого лица бойцов оживились, а вскоре они уже подпевали молодому музыканту.

«Это не первое мое ранение. Я уже лечился и в Москве, и в Нижнем Новгороде. И вот теперь мне повезло лечиться в родном городе, где я родился, — в Казани. Впечатления от таких выступлений — невероятные. Приятно знать, что о нас не забывают, приятно осознавать, что все мы вместе», — поделился боец СВО Рамиль с позывным «Татарин».