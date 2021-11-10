Активисты Казани провели экскурсию по Русско-Немецкой Швейцарии гостям из Калининграда

Казанские биологи и экоактивисты провели сегодня для гостей из Калининграда экскурсию по Русско-Немецкой Швейцарии. Об этом «Татар-информ» сообщил один из организаторов мероприятия Тимур Ескараев.

«Работники мэрии и активисты Калининграда приехали перенимать наш позитивный опыт в области развития общественных пространств. Вчера им Даша Толовенкова (заместитель главного архитектора города-руководитель творческой группы мэрии Казани — прим. Т-и) провела экскурсию по озеру Кабан. Сегодня у гостей была насыщенная программа. Они побывали на Кремлевской набережной, посетили Национальную библиотеку РТ, побывали в крупнейшем в Европе парке „Урам“. После этого они прогулялись по Русско-Немецкой Швейцарии», — сообщил он.

Экскурсию по ООПТ провели Тимур Ескараев и заведующий лабораторией КНИТУ, ученый, кандидат технических наук Сергей Мухачев. Они рассказали о сохранившихся здесь «краснокнижниках», создании питомника редких растений в Казани и историю этого уникального природного места. В целом комплексная экскурсия заняла около шести часов.