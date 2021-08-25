Активисты из Татарстана выиграли более 2,5 млн рублей грантов на форуме «iВолга»

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Подведены итоги молодежного онлайн-форума Приволжского федерального округа «iВолга». В нем приняли участие свыше 300 активистов из Татарстана. Представители республики выиграли гранты в общей сложности более чем на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

На форуме состоялись два грантовых конкурса: грантовый конкурс Фонда содействия гражданских инициатив ПФО и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц.

По итогам первого конкурса победителями стали два татарстанских активиста. Елена Киржацких с проектом «Программно-аппаратный комплекс дистанционного определения повреждений ЛЭП» стала победителем Выставки научных достижений регионов ПФО и получила грант на реализацию проекта в размере 500 тыс. рублей.

Алия Мингазова с проектом «Современная одежда с татарской идентичностью и вышивкой на заманалифе Zamanalif Wear» стала победителем площадки «Бизнес-проекты» и получила грант в размере 180 тыс. рублей.

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц татарстанцы также были удостоены грантов. Победителями конкурса стали Алена Лапенкова с проектом «2.0 Развитие и продвижение Telegram-бота „Правозащитный студент Республики Татарстан“» (сумма выигранного гранта — 115 тыс. рублей) и Александр Карпов с проектом «Куда потом: кратко о профессиях» (сумма гранта — 450 тыс. рублей).

Дмитрий Анисимов с проектом «Медиа-проект „Один день из жизни…“» стал обладателями гранта на 600 тыс. рублей. Максим Антонов с проектом «Экологические соревнования «Чистые игры — Татарстан» удостоен гранта в 700 тыс. рублей.