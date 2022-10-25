Активисты 30 районов Татарстана представили проекты развития волонтерства в культуре

Сегодня состоялась финальная презентация проектов участников III Республиканского форума «МКМ: Молодежь.Культура.Менеджмент». в форуме, который стартвоал в эти выходные в молодежном центре «Волга», приняли участие представители более 30 районов Татарстана. все они работают в учреждениях культуры или реализуют свои культурные проекты, а также являются членами профильных добровольческих объединений республики.

«Такие встречи направлены на то, чтобы объединить и направить всех, кто хочет и старается сделать этот мир лучше. Надеюсь, вас станет еще больше. Все последние события показали важность и нужность работы волонтеров. Эта работа бескорыстна и направлена на то, чтобы передать тепло души другому человеку. Именно через добровольчество можно это донести», – обратилась к участникам форума замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Всего на суд федеральных и республиканских экспертов было представлено пять проектов, над которыми участники работали на протяжении всего форума. Одним из них стал «Красный день календаря», направленный на восстановление традиционных праздников народов Заволжской зоны Республики Татарстан путем создания единого календаря.

Эксперты особенно отметили проект уличных фестивале «Ты и я», который направлен на создание творческих условий, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья с другими людьми, способствующее проведению качественного досуга.

«Первая задача форума – это чтобы участники получили удовольствие. Второе – это компетентная обратная связь от экспертов. И третье, на этом форуме мы пойдем, что будем делать дальше как организация «Волонтеры культуры»», – сообщила организатор форума Гульфия Мутугуллина.

Форум направлен на создание и развитие инициативных добровольческих групп в сфере культуры в муниципалитетах Татарстана, обучение навыкам взаимодействия координаторов движения с государством (государственными органами), учреждениями культуры и партнерами, специфике работы с определенными социальными группами. На форуме разрабатываются дорожные карты районных отделений, а также социально-значимые проекты.

Форум «МКМ: Молодежь.Культура.Менеджмент» проводится региональным отделением Общественного движения «Волонтеры культуры АВЦ», ресурсным информационным центром добровольчества РТ и АНО «Я – ДоброТворец» совместно с Министерством культуры РТ с 2020 года. За это время участие в форуме приняло более 200 представителей из всех муниципальных районов и различных учреждений культуры.

Проект Общественное движения «Волонтеры культуры АВЦ» является частью национального проекта «Культура».