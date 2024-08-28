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Активисты и общественники Татарстана доставили бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Активисты и общественники Татарстана доставили гуманитарный груз бойцам в зону СВО, который передали 19 августа. Гуманитарную помощь формировали с учетом заявок от бойцов.
На передовую доставили четыре машины повышенной проходимости, строительные материалы, генераторы, спальные мешки, маскировочные сети, газовые баллоны и продукты длительного хранения. В заявке от военнослужащих также были карбоновые рамы и турели, их отправили в машине вместе с гуманитарной помощью.
Организовали и отправили сбор совместными усилиями активисты движений «Ярдэм Янэшэ», «Народный фронт», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры–Медики».
«Груз уже передан бойцам. Движение “Ярдәм янәшә! Помощь рядом!” продолжает свою работу по организации помощи бойцам, а также членам их семей», – сообщил «Татар-информу» координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.
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