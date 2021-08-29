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Ру Тат
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29 августа 2021  08:10

Активисты и дайверы очистят от мусора берег и дно озера Лесное в Казани

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Казанцев приглашают принять участие в очередной экоакции — на этот раз активисты и дайверы очистят от мусора дно и прибрежную зону озера Лесное в Авиастроительном районе. 

Для очистки самого водоема и его дна привлекут дайверов подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова, говорится в сообщении татарстанского отделения Русского географического общества.

Мероприятие начнется в 10 часов утра, место сбора — озеро Лесное, ориентиром будет служить белая палатка. Всем добровольцам организаторы предоставят перчатки и мешки для мусора.

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