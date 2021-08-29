Активисты и дайверы очистят от мусора берег и дно озера Лесное в Казани

Казанцев приглашают принять участие в очередной экоакции — на этот раз активисты и дайверы очистят от мусора дно и прибрежную зону озера Лесное в Авиастроительном районе.

Для очистки самого водоема и его дна привлекут дайверов подводного научно-исследовательского отряда им. Леонова, говорится в сообщении татарстанского отделения Русского географического общества.

Мероприятие начнется в 10 часов утра, место сбора — озеро Лесное, ориентиром будет служить белая палатка. Всем добровольцам организаторы предоставят перчатки и мешки для мусора.