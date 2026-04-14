Активисты «Единой России» в Нижнекамске собрали груз для жителей ЛНР и бойцов СВО

В Нижнекамске активисты партии «Единая Россия» собрали и отправили гуманитарную помощь для жителей ЛНР и участников специальной военной операции. Общий вес груза составил 1,5 тонны, сообщается на сайте партии.

Собранную помощь доставили в Казань на склад регионального отделения партии, откуда она будет направлена по назначению в составе очередной гуманитарной колонны в конце апреля. Отправку приурочат к празднованию Дня Победы.

Исполнительный секретарь Нижнекамского местного отделения «Единой России» Татьяна Орлова отметила широкий состав отправки.

«В эту партию гуманитарного груза вошли различные позиции: продукты питания – консервы, крупы, чай, 82 пятилитровые бутылки воды, средства гигиены, сухой душ, подушки и одеяла, одежда и обувь для взрослых и детей, посуда, тренажер, медикаменты, а также письма из родного города со словами поддержки бойцам. Это совместная отправка посылок с пунктом гуманитарной помощи «Добрые сердца». Спасибо всем, кто помог в сборе, формировании и погрузке необходимых товаров», – подчеркнула она.

По словам Орловой, важную роль в организации гуманитарных миссий играет участие жителей, волонтеров и неравнодушных граждан, что позволяет оперативно реагировать на потребности людей.

Кроме того, в ближайшее время планируется еще одна отправка гуманитарной помощи – по линии «Молодой Гвардии Единой России». Груз предназначен для пострадавших жителей Республики Дагестан. Уже собраны электрогенератор, медикаменты, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда и предметы первой необходимости.

Сбор помощи для жителей Дагестана продолжится до 17 апреля, присоединиться к нему могут все желающие.