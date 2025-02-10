Активисты «Единой России» проверили объекты здравоохранения и молодежного досуга в РТ

В Татарстане продолжается работа десанта активистов «Единой России», которые посещают объекты народной программы партии.

В Альметьевске партдесант оценил ход строительства перинатального центра. Депутат Государственной Думы, единоросс Руслан Гаджиев совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии Лилией Миннехановой, активистами-молодогвардейцами проверил ход строительства перинатального центра.

Площадку под строительство начали готовить в мае прошлого года, а сдать объект планируют к концу 2025-го. Первые эскизы будущего здания были опубликованы в июле 2024 года и пришлись по душе жителям нефтеграда. Центр аналогичен тому, который работает при казанской больнице №7. Он будет оснащен самым современным оборудованием.

«В Альметьевске сейчас идет активная работа по строительству перинатального центра. Это очень важное достижение. Спасибо нефтяникам, строителям за ответственный подход к реализации этого важного проекта. Строительные работы на объекте здравоохранения ведутся ежедневно, и благодаря этому есть все основания для того, чтобы завершить работы в срок», – отметил Руслан Гаджиев.

В Мамадышском районе после капитального ремонта открылось терапевтическое отделение Центральной районной больницы с участием первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева и секретаря местного отделения партии, главы района Вадима Никитина.

Ремонт обошелся в 54,8 млн рублей. Оборудование и инвентарь закупили на сумму 6,7 млн рублей.

За последние годы в Мамадышской ЦРБ обновились вестибюль, поликлиника. В поликлиническом блоке появились зоны ожидания, гардероб, картотека и кафе.

Нижнекамск с рабочим визитом посетили помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов и директор Молодежного центра РТ Валентин Шихобалов.

Предстоящий капитальный ремонт – первый с момента открытия, а именно с 1983 года, – призван создать комфортные условия для обучения. Рамиль Муллин высказался за сохранение исторических элементов интерьера, например, лепнины в актовом зале, как напоминание о прошлом этого здания. Гости оценили проект преображения Дворца.

Валентин Шихобалов отметил важность создания не просто нового названия, а настоящего «дома», комфортного пространства для подростков, где они смогут проводить время, отдыхать и общаться. Кроме того, особое внимание будет уделено созданию инклюзивной среды и увеличению количества посетителей.

Тимур Сулейманов подчеркнул, что главная цель проекта – создать единое пространство для развития подростков и формирования у них правильных ценностей.

Молодежный центр появится в Рыбной Слободе. Ход строительства объекта проверил секретарь Рыбно-Слободского местного отделения партии, глава района Радик Ислямов. Центр досуга для детей и молодежи появится благодаря народной программе «Единой России». Центр расположится в микрорайоне Северный, на улице Сююмбике, рядом с ледовым комплексом «Слобода-Арена». Молодежный центр будет рассчитан на аудиторию от 14 до 35 лет.

Строительство объекта финансируется из федерального и регионального бюджетов, на него выделено более 339 млн рублей.

Напомним, что в рамках народной программы «Единой России» ведется строительство и ремонт объектов всех социальных сфер, в том числе в здравоохранении, молодежной политике.