Активисты «Единой России» провели в Казани лекторий по экологии и искусству

В Казани в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан в День экологических знаний прошел лекторий для представителей «серебряного» возраста. Об этом сообщается на сайте партии.

Мероприятие состоялось в рамках авторского проекта «Экокультура», партийного проекта «Старшее поколение» и при поддержке Российского общества «Знание». Встреча также была направлена на реализацию задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Спикером выступила заместитель руководителя Штаба, лектор Российского общества «Знание» Анастасия Исаева. Она провела мастер-лекцию «Эколог – врач для планеты», в ходе которой рассказала о роли экологов и их значении для сохранения окружающей среды.

«Сохранение природы – задача, требующая постоянной заботы. Но важно не только беречь, но и понимать механизмы восстановления экосистем», – отметила спикер.

Участники обсудили современные экологические вызовы, а также узнали о востребованных профессиях в «зеленой» сфере и инновационных экологических проектах. Особое внимание было уделено тому, как качество жизни связано с состоянием окружающей среды.

Лекция прошла в формате открытого диалога: представители старшего поколения активно интересовались реализуемыми в Татарстане экологическими инициативами и возможностями участия в них.

«Наши граждане старшего поколения обладают большой ответственностью и активной жизненной позицией. Им недостаточно просто знать о существующих проблемах – они хотят и готовы участвовать в их решении. Будь то субботник или просветительская акция, они всегда в первых рядах», – подчеркнула Анастасия Исаева.

В этот же день в Штабе открылась выставка художницы Рины Бланк «Картинки с выставки». Экспозиция стала дополнением к экологической повестке мероприятия.

По словам художницы, ей близка атмосфера площадки и формат взаимодействия с аудиторией.

«Мне очень импонирует деятельность Штаба общественной поддержки. Атмосфера, которая здесь царит, открытая, деятельная, направленная на помощь людям, созвучна моему внутреннему ощущению искусства», – отметила Рина Бланк.

Выставка будет работать до 29 апреля в Штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 31/7. Вход свободный.