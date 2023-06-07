Активисты «Единой России» проконтролировали ход работ на программных объектах

Активисты «Единой России» проконтролировали работы на объектах, которые ремонтируются и строятся по народной программе партии. В том числе, они побывали в Альметьевске, в селе Большие Ачасары Зеленодольского района и в Черемшанском районе Татарстана.

В Альметьевске рабочая группа осмотрела территорию городского озера и пообщалась с подрядчиками. Озеро будет обновлено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», новая набережная протянется от благоустроенного пляжа вдоль улиц Шевченко и Булгар.

Озеро является городской достопримечательностью. «Это место проведения городских, культурных и массовых мероприятий. Поэтому территория должна стать более современной и комфортной для жителей и гостей нефтеграда. Здесь также будет проведено озеленение с использованием различных видов водных растений и многое другое. Задача единороссов – проконтролировать не только ход благоустройства, но качество работ», – отметила исполнительный секретарь местного отделения ЕР Лилия Миннеханова.

На сегодня работы на объекте идут полным ходом. Представители партийного десанта высказали свои мнения и предложения по начатым работам, сообщает пресс-служба «Единой России».

В Зеленодольском районе в селе Большие Ачасары депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и руководитель депутатской группы Зеленодольска Николай Бызин посетили сельский дом культуры, ФАП и архитектурно-этнографический комплекс им. Каюма Насыри в селеБольшие Ачасыры, а также подростковый клуб в селе Нурлаты.

В здании Большеачасырского СДК, построенном в 1971-м году, проходит капремонт по национальному проекту «Жилье и городская среда». На сегодня выполнено 28% работ. Сейчас ведется настил кровельного покрытия и электромонтажные работы.

В Большеачасырском ФАП депутаты ознакомились с итогами капремонта. Он прошел по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Депутаты также посетили больницу Черемшанского района, где открылся кабинет компьютерной томографии. На церемонии открытия присутствовал главврач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Томограф доставлен в центральную районную больницу в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». На ремонт кабинета томографии из муниципального бюджета было выделено более трех миллионов рублей. Кабинет компьютерной томографии уже начал свою работу.