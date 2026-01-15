Активисты «Единой России» осмотрели обновленные медицинские объекты в Татарстане

В Татарстане активисты «Единой России» осмотрели обновленные в рамках народной программы объекты сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба партии.

На открытии современных ФАПов в поселениях Лениногорского района Мукмин-Каратай и Сарабикулово присутствовал депутат городского Совета, главный врач Лениногорской ЦРБ Равиль Шагеев. В новых зданиях обустроены просторные и светлые кабинеты, а сами ФАПы оборудованы самым современным оборудованием для диагностики, вакцинации, наблюдения за пациентами и оказания неотложной медпомощи.

«Это открытие – не просто ввод в эксплуатацию нового здания. Это уверенный шаг к улучшению демографической ситуации, повышению качества жизни на селе и созданию условий, при которых люди могут комфортно жить и работать в родной деревне», – поделился исполнительный секретарь Лениногорского местного отделения «Единой России» Игорь Храмов.

Глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов осмотрел модульный фельдшерско-акушерский пункт, работающий в селе Болгар Нижнекамского района. Особо он отметил открытие асфальтированной дороги к ФАПу, которое позволит местным жителям быстрее добираться до врача.

«В самом пункте все оборудование прекрасно работает, персонал доволен. Также мы держим связь с населением и учитываем пожелания людей», – рассказал Галимов.

В селе Шушмабаш Арского районе депутаты посетили открытие и высоко оценили работу над обновленным пунктом выдачи детского молочного питания, прошедшего в рамках поддерживаемой Раисом РТ программы по обновлению пунктов молочного питания в медучреждениях республики.

В Чистопольской ЦРБ завершаются работы по созданию современного центра чрескожных коронарных вмешательств, где будут проводить малоинвазивные операции на сердце и сосудах, а также оказывать как экстренную, так и плановую медпомощь. Ключевым этапом подготовки стал монтаж нового высокоточного ангиографа – аппарата для диагностики и лечения сосудистых патологий, который был введен в эксплуатацию при содействии депутата городского Совета от партии «Единая Россия» Ильдара Ханифова.

Также в рамках народной программы запланированы ремонтные работы в Бугульминской ЦРБ. А в Лениногорске, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», идет реконструкция неиспользованного здания бывшей детской поликлиники, которое решено модернизировать под общежитие для студентов нефтяного техникума.