Активисты «Единой России» из Казани приняли участие в донорской акции

В Казанском филиале «Росплазмы» прошла ежемесячная донорская акция, в которой приняли участие активисты Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан.

Врачи учреждения уже привыкли к некоторым донорам, ведь они приходят стабильно, без напоминаний. Среди таких – начальник отдела реализации грантовых и конкурсных программ и связям с общественностью МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани» Андрей Устюжанин и член Молодежного парламента при Госсовете РТ Виктор Хисматуллин.

Перед процедурой активисты прошли медосмотр – им померили давление и уровень гемоглобина. Когда врачи убедились, что все доноры здоровы, их допустили до сдачи крови. При этом, сотрудники центра делали все возможное, чтобы обеспечить комфорт и безопасность на каждом этапе процедуры.

«Мы не ждем особых дат. У нас есть внутренняя договоренность: каждый месяц – плазма. Сегодня обычный вторник, но для наших коллег и активистов он стал днем, когда они помогли тем, кого не знают лично. Это и есть системная работа, а не разовая акция», – рассказала пресс-секретарь Штаба Алия Мингазова, которая сдавала плазму вместе со всей командой.

Штаб общественной поддержки «Единой России» напоминает: донором может стать любой совершеннолетний гражданин весом более 50 кг без медицинских противопоказаний. Следующая плановая сдача – через месяц. Присоединиться к команде Штаба можно по ссылке.