Общество 21 февраля 2026 17:27

Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» поблагодарили казанских медиков

Фото: пресс-служба «МГЕР»

Активисты Казанского местного отделения партии «Единая Россия» и движения «Молодая Гвардия» поздравили сотрудников Станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба «МГЕР».

Депутат Казанской городской думы Танзиля Ракова поблагодарила медработников за ежедневный труд, подчеркнув, что их работа не знает выходных и праздников. Она отметила, что такими специалистами гордятся и ценят их преданность делу и профессионализм. В знак благодарности депутат передала фельдшерам угощения.

Фельдшер Алина Кириллова рассказала, что внимание оказалось для нее очень приятным, и предположила, что ее коллегам также понравился такой жест поддержки.

Исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов также поблагодарил сотрудников станции. Он отметил, что медики ежедневно помогают жителям Казани и спасают жизни, подчеркнув, что их труд – большой и тяжелый.

