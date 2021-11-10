Активисты движения «Будет чисто» за год провели 345 экоуроков

Около 150 природоохранных мероприятий и 345 экологических уроков для 10 тыс. человек провели за год активисты молодежного экологического движения «Будет чисто». Об этом они доложили министру экологии и природных ресурсов РТ Александру Шадрикову.

«Несмотря на сложности, связанные с санитарно-эпидемиологическими требованиями, вы в этом году сделали очень многое. Вы объединяете единомышленников, сплачиваете большой коллектив, проводите огромную, созидательную работу на благо нашей республики», — сказал на встрече глава Минэкологии РТ.

Активисты молодежного движения рассказали Шадрикову о новой идее. Ребята хотят создать фестиваль раздельного сбора мусора и провести конкурс экологического туризма. В заключение встречи министр пригласил участников движения присоединиться к субботнику по очистке прибрежных территорий водных объектов республики. Ребята приняли идею с энтузиазмом.