Активисты «Будет чисто» отправятся спасать пляжи Анапы от разлива мазута

Шесть активистов молодежного экологического движения «Будет чисто» РТ 29 января отправятся в Москву, и в составе делегации Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» прибудут на побережье Черного моря в Анапу для участия в ликвидации последствий разлива нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Миэкологии РТ.

«Наши делегаты отправятся завтра вечером в Москву, где примкнут к представителям делегации Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Далее 40 волонтеров направятся на автобусе в Анапу. В состав команды из Татарстана вошли студенты и волонтеры КНИТУ, Российского университета правосудия, Аграрного университета и Набережно-Челнинского педагогического университета», - сообщила «Татар-информу» руководитель молодежного татарстанского экодвижения «Будет чисто» Дилара Сатикова.

Студенты Казани и Набережных Челнов на протяжении нескольких лет занимаются добровольческой деятельностью в области охраны окружающей среды. На Черном море они проведут неделю, где примкнут к большому отряду волонтеров и займутся очисткой береговой линии от нефтепродуктов. Экологическая миссия первого десанта из Татарстана продлится до 7 февраля.

«Проезд ребят до Москвы организован благодаря организации «Будет чисто», а до Анапы наши волонтеры доберутся благодаря московскому экодвижению», - уточнила Сатикова.

В феврале 2025 года на помощь по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае присоединится команда делегации Татарстана, куда также войдут экоактивисты «Будет чисто» в составе команд своих вузов и добровольческих центров.