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Активисток Елабуги наградили за подготовку гуманитарной помощи военнослужащим
В Елабуге состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню — 8 Марта. Женщин поздравил руководитель исполнительного комитета Елабужского района Роман Исланов. Он пожелал представительницам прекрасного пола счастья, благополучия и оставаться такими же обаятельными и красивыми.
Благодарственными письмами были награждены самые активные женщины, участвующие в подготовке отправки гуманитарной помощи военнослужащим, в их числе и супруги военнослужащих.
Также в этот вечер на сцене состоялось чествование самых активных женщин района и женщин-ветеранов.
Для всех собравшихся в зале были подготовлены выставка изделий народного творчества, танцевальные и вокальные номера. На сцене выступили студия танца «Колибри», ансамбли «Шатлык нуры», «Земляничный дождь», «Акварель», «Улыбка» и другие.
В финале прозвучала песня «Посвящение женщинам» (из репертуара Николая Баскова) в исполнении мужского квартета Ильнура Габдрахманова, Данила Шмарова, Григория Галкина и Ильсура Шигапова. Во время выступления курсанты Елабужского суворовского военного училища МВД России вынесли цветы в зал.
Также в преддверии 8 Марта кураторы поздравили жен мобилизованных елабужан подарками.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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