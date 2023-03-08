Активисток Елабуги наградили за подготовку гуманитарной помощи военнослужащим

В Елабуге состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню — 8 Марта. Женщин поздравил руководитель исполнительного комитета Елабужского района Роман Исланов. Он пожелал представительницам прекрасного пола счастья, благополучия и оставаться такими же обаятельными и красивыми.

Благодарственными письмами были награждены самые активные женщины, участвующие в подготовке отправки гуманитарной помощи военнослужащим, в их числе и супруги военнослужащих.

Также в этот вечер на сцене состоялось чествование самых активных женщин района и женщин-ветеранов.

Для всех собравшихся в зале были подготовлены выставка изделий народного творчества, танцевальные и вокальные номера. На сцене выступили студия танца «Колибри», ансамбли «Шатлык нуры», «Земляничный дождь», «Акварель», «Улыбка» и другие.

В финале прозвучала песня «Посвящение женщинам» (из репертуара Николая Баскова) в исполнении мужского квартета Ильнура Габдрахманова, Данила Шмарова, Григория Галкина и Ильсура Шигапова. Во время выступления курсанты Елабужского суворовского военного училища МВД России вынесли цветы в зал.

Также в преддверии 8 Марта кураторы поздравили жен мобилизованных елабужан подарками.