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Активисткам в Нурлате вручили медали «Волонтеру России»
Организатор волонтерского движения «Коробка добра» Валентина Клявлина и Татьяна Ямугина, которая создала группу «Шьем для наших. Нурлат», получили медали «Волонтеру России».
На торжественном концерте, посвященном Международному женскому дню, их вручили председатель местной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Ришат Сафиуллин и ветеран боевых действий Ильнур Салахов. Событие было организовано в городском Дворце культуры.
Валентина проживает в селе Биляр-Озеро Нурлатского района. За ее плечами более десяти поездок в зону СВО: первую шефскую помощь на передовую она вместе с семьей доставила осенью 2022 года. По словам волонтера, такие поездки стали смыслом ее жизни.
«Очередную запланировали на 14 марта, это будет наша 15-я поездка к бойцам. Повезем всё, что заказывали. А это и квадрокоптер, тепловой прицел, генератор... Да много чего», — пояснила Валентина.
На этот раз к бойцам она отправится вместе с супругом Анатолием, который во всем ее поддерживает.
Татьяна Ямугина живет в Нурлате. С начала СВО она организовала группу «Шьем для наших». Сегодня горожанки под ее началом шьют для бойцов всю необходимую одежду — от нижнего белья и балаклав до толстовок.
В целом нурлатцы активно поддерживают эти и другие волонтерские движения в своем районе: переводят средства на покупку продуктов, ткани и так необходимых бойцам предметов — от газовых плит до бронежилетов, дронов, антидроновых ружей.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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