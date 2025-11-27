Активистка указала на роль волонтеров в укреплении гражданской идентичности

Волонтерское движение играет большую роль в укреплении гражданской идентичности. Об этом заявила наставник волонтерской команды «Энергия Победы» подмосковного колледжа «Энергия» Ирина Вырыпаева в беседе с «Радио 1».

По словам активистки, волонтерская деятельность меняет участвующих в ней: они из пассивных наблюдателей превращаются в активных участников общества. Для добровольцев солидарность, взаимопомощь и социальная ответственность перестают быть абстракциями, а становятся нормой повседневного поведения, уверена она.

«Волонтеры выступают как живые хранители памяти. Они не просто участвуют в акциях, они делают историю осязаемой и близкой для новых поколений», – заявила Вырыпаева.

Свой подход к работе с молодежью наставница описала, используя понятия открытого диалога и личного убеждения. Отдельно она остановилась на значении исторической памяти.

«Для общества [историческая] память – это как внутренний компас. Она помогает понимать, откуда мы пришли, почему приняты те или иные решения, какие ошибки уже были совершены, какие ценности выстояли сквозь времена», – добавила общественница.

В качестве позитивного опыта она упомянула участие команды в международном научно-практическом форуме «Нюрнберг – 80 лет».