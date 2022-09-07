Активистка татарстанского движения «Будет чисто» получила грант экофорума на Камчатке
Грант на новый экологический проект «ЭКОfest» получила активистка татарстанского движения «Будет Чисто» Талия Зинатова на Всероссийском экофоруме на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба организации «Будет чисто».
«С 29 августа по 4 сентября в Камчатском крае прошел второй этап Всероссийского молодежного экологического форума „Экосистема. Заповедный край“. В нем приняли участие активисты региональной молодежной общественной организации „Будет чисто“ Талия Зинатова и Анна Баймяшкина», — сказано в сообщении.
Форум объединил 450 молодых экологов из 85 регионов страны, еще около 4 тыс. человек принимали участие онлайн. Участники представили 80 экологических проектов на грантовый конкурс, 17 из них вышли в финал. В числе победителей оказался проект Талии Зинатовой. Она предложила провести «ЭКОfest» с мастер-классами, образовательными и творческими интерактивными площадками. Мероприятие запланировано на лето следующего года, принять участие в нем смогут все желающие.
С участниками форума встретился и Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что молодые люди занимаются важным и интересным делом, которому можно посвятить жизнь. По словам Президента, экологические вопросы, которые обсуждаются на форуме, являются важными не только для России, но и для человечества в целом. Кроме того, он предложил сделать форум ежегодным мероприятием.