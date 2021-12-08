Активистка из Татарстана победила во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»

Активистка Набережночелнинского филиала РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Камиля Юнусова стала победительницей в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет» конкурса «Лидер XXI века», сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Татарстан представляли еще четыре лидера и руководителя детских и молодёжных общественных объединений: председатель Набережночелнинского филиала РОО «СДОР РТ» – Детской общественной организации «#PROдети» Алия Норова, спикер Детской общественной организации «Городской совет учащихся» Милена Викторова, активист Казанского филиала РОО «СДОР РТ» – Детской общественной организации «Дети Казани» Алена Баргилова и лидер ТРМОФ «Сэлэт» Зульфия Хасанова.

В очном финале участники приняли участие в образовательной программе «Лидерство в новой реальности и формирование команд» и «Skills-сессия лидеров новой реальности», деловой игре по решению кейса и защищали план индивидуального развития.

Конкурс направлен на развитие детского и молодежного общественного движения, системы профессионального самоопределения молодых людей в Российской Федерации, а также подготовки кадров для общественных организаций.