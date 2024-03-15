Активистка Евгения Коцарь призвала татарстанцев принять участие в выборах Президента

Фото: газета «Республика Татарстан»

Жена участника специальной военной операции, организатор движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь проголосовала на президентских выборах в казанской школе №114. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».

«Мы, граждане России, должны исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. Сейчас как никогда мы чувствуем сплоченность и единство, так как наша страна в этот момент дает отпор всей западной машине как на фронте, так и в тылу. Этим единством мы были и будем сильны во все сложные времена для нашей страны», — поделилась своим пониманием ситуации активистка.

«Сегодня мы выбираем будущее России, поэтому, как и всегда в решающие моменты для нашей страны, мы должны проявить единение и сплоченность для того, чтобы жить в процветающем государстве», — добавила Коцарь, процитировав фразу Махатмы Ганди: «Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня».

Евгения Коцарь — жена военного, ее супруг участвует в специальной военной операции с самого ее начала. Она создала инициативную группу для оказания помощи находящимся на фронте, которая со временем получила название «Zа Победу! Казань».

Специальная военная операция (СВО) началась уже более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).