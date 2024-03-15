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Активистка Евгения Коцарь призвала татарстанцев принять участие в выборах Президента
Жена участника специальной военной операции, организатор движения «Zа Победу! Казань» Евгения Коцарь проголосовала на президентских выборах в казанской школе №114. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».
«Мы, граждане России, должны исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. Сейчас как никогда мы чувствуем сплоченность и единство, так как наша страна в этот момент дает отпор всей западной машине как на фронте, так и в тылу. Этим единством мы были и будем сильны во все сложные времена для нашей страны», — поделилась своим пониманием ситуации активистка.
«Сегодня мы выбираем будущее России, поэтому, как и всегда в решающие моменты для нашей страны, мы должны проявить единение и сплоченность для того, чтобы жить в процветающем государстве», — добавила Коцарь, процитировав фразу Махатмы Ганди: «Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня».
Евгения Коцарь — жена военного, ее супруг участвует в специальной военной операции с самого ее начала. Она создала инициативную группу для оказания помощи находящимся на фронте, которая со временем получила название «Zа Победу! Казань».
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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