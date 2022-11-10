Активистка «Будет чисто» назначена советником по экологии в Молодежном правительстве РТ

Сформирован новый состав Молодежного правительства РТ, в состав которого вошла активистка региональной молодежной общественной организации «Будет чисто» Анна Баймяшкина. Она назначена советником по экологии, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Анна — студентка Университета управления „ТИСБИ“, в свободное время проводит экологические уроки и является куратором проекта „Зеленая зачетка“ молодежного движения „Будет чисто“», — рассказали в ведомстве.

Молодежное правительство Республики Татарстан — постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров РТ, созданный 28 декабря 2016 года и работающий на общественных началах.