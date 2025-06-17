Активистам центра «Опора героев» вручили медали за поддержку военных

Активистам центра «Опора героев» вручили памятные медали «100 лет генералу армии М.А. Гарееву». Мероприятие прошло в казанской мечети «Билал», где собрались все те, кто оказывал волонтерскую и гуманитарную поддержку военнослужащим.

Памятные медали Полномочного Представительства Татарстана в России вручил заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин. Медали получили активисты ресурсного центра «Опора героев» Ильшат Вафин, Ильгизар Хисматуллин, Булат Газизов, Альфат Галиев и Фарид Хайрутдинов. Они активно помогали участникам специальной военной операции.

Как отметил заместитель муфтия Татарстана, руководитель центра «Опора героев» Мансур Хазрат Джалялетдинов, эти награды символизируют уважение к патриотизму, гражданской позиции и помощи армии.

Заместитель Полномочного представителя Татарстана в России Эмиль Файзуллин высоко оценил деятельность ресурсного центра «Опора героев» в направлении поддержи СВО, особенно отметив огромную работу в вопросах реабилитации и социализации демобилизованных и комиссованных участников СВО.