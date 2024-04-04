Активист Валерий Тигр из Челнов оправил 13-ю машину бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой / На фото: Валерий Тигр

Из Набережных Челнов в зону проведения специальной военной операции отправят очередную «Ниву». По словам Валерия Тигра, это далеко не первая и не последняя машина, которую получают военнослужащие. В общей сложности в зону проведения СВО направлено 13 автомобилей.

Планируется, что ее будут использовать защитники Отечества, которые работают с квадрокоптерами и дронами. Бойцы будут разъезжать на автомобиле, перехватывать беспилотные летательные аппараты врагов, чтобы они не навели на позиции наших военнослужащих.

«Нива» проходит тщательную проверку прежде, чем ее отправят на передовую военнослужащим. Она должна максимально отвечать всем требованиям, а именно быть незаметной, чтобы ее не вычислили враги, менее шумной. Всё для того, чтобы наших защитников Отечества не засекли.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«По большому счету меняем все датчики на новые, проверяем всю проводку. Скажем так, находим элементы, которые идут под замену. Все проверяем, чтобы никаких проблем не было», — говорит автоэлектрик Олег Абрамов.

По словам сварщика Назила Салихова, ранее «Нива» работала слишком шумно, громко. Когда машины ехала, то ее было слышно издалека. А этого никак нельзя было допустить. Сейчас установили новый глушитель.

Кроме того, что «Нива» стала менее шумной, ее еще сделают менее заметной. Ее покрасили черной краской. Этот цвет был выбран не случайно. Ведь автомобиль будет эксплуатироваться в условиях бездорожья, где много грязи.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы поменяли ходовую часть. Сейчас проводку меняем, новую ставим, чтобы ребята не занимались ремонтом, а работали и защищали нас. Также меняем стеклоподъемники, глушители, чтобы машина тихо работала. В ночное время проезжали на позиции. В основном, мы машину разобрали, собираем по новому, как на заводе, будет как с конвейера», — поделился активист Валерий Тигр.