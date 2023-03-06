Метеоролог КФУ рассказал о погоде в Казани на 8 Марта

Погода на этой неделе в столице Татарстана будет аномально теплой. 8 Марта в дневные часы возможно выпадение мокрого снега. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Это теплая неделя, температурный фон на 4-5 градусов будет выше климатической нормы. Погода сейчас определяется атлантическими циклонами и атмосферными фронтами. 8 Марта днем в Казани воздух прогреется до нуля градусов, выпадет мокрый снег, ожидается южный ветер. В ночные часы со среды на четверг температура опустится до 5 градусов», — проинформировал он.

Согласно предварительному прогнозу Гидромета России, со среды температуры в дневные часы в столице Татарстана будут положительными, пройдут осадки в виде дождя, погода будет слякотной.

«Активировалась Атлантика, она посылает тепло. Похолодание возможно, если „проснется“ Арктика и придут арктические вторжения», — добавил Юрий Переведенцев.

По его словам, в норме сейчас среднесуточная температура должна составлять в городе 6-7 градусов ниже нуля.