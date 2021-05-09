Актеры театра Камала устроили музыкальный сюрприз для пассажиров аэропорта Казани

Необычное поздравление с Днем Победы для посетителей аэропорта «Казань» подготовили актеры театра Камала. Одетые как пассажиры артисты, музыканты, а также сотрудники аэропорта исполнили для жителей и гостей столицы РТ песни военных лет на русском и татарском языках.

Как сообщает пресс-служба театра, мероприятие состоялось в формате флешмоба. На тот момент в аэропорту находились более 300 человек, для которых акция стала приятной неожиданностью.



Аудитория тепло встретила импровизированный мини-концерт и отблагодарила участников флешмоба аплодисментами.

«То, что вы сделали ради мира на Земле, никогда не будет забыто. И чем больше времени проходит с тех военных пор, тем сильнее мы осознаем величие и значимость вашей Победы. Спасибо вам, дорогие ветераны», — поздравили ветеранов с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне организаторы акции.

Фото пресс-службы театра Камала