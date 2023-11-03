Актеры татарстанского фильма «Бери да помни» рассказали, как получили свои роли

Создатели фильма «Бери да помни» решили сделать основой сюжета классическую ситуацию летнего отдыха ребенка в деревне у бабушки и дедушки. Отличие заключается в том, что за главным героем картины уже никогда не приедут родители, рассказал сценарист Тагир Мингазов на одной из сессий деловой программы мероприятия, посвященного завершению Года национальных культур и традиций в Татарстане.

«Дедушке с бабушкой надо как-то сказать об этом мальчику, но это сложно. Поэтому они вспоминают об игре "Бери да помни" и начинают с ним играть. Постепенно они не только сами меняются, но и влияют на жизнь всей деревни. Несмотря на то, что это комедия, в фильме есть места, над которыми стоит и поплакать, и поразмышлять», — заметил кинематографист.

Фильм «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы вышел в прокат 14 сентября и до сих пор представлен в кинотеатрах по всей России. Съемки проходили в одной из деревень Рыбно-Слободского района. Исполнителем одной из ключевых ролей стал отец режиссера Рабит Батулла.

«Я сыграл свою первую роль в кино для всей России. Это мне всего 86 [лет], я еще не опытный, представьте, как я буду играть в 90», — пошутил актер.

Он пояснил, что попал в фильм достаточно случайно. Прошло огромное количество кастингов как в Татарстане, так и в соседних регионах, но все они не увенчались успехом. И когда съемки уже должны были начинаться, с соответствующим предложением пришли к Рабиту Батулле.

«Вообще я не актер кино. Получается забавно, что раньше я был фактически режиссером, воспитателем в жизни моего сына, а сейчас он стал моим режиссером. Но я был послушный на съемочной площадке», — с улыбкой добавил старший Батулла.

Роль мальчика Ильхама, приехавшего в деревню, сыграл Юнус Таиров. Он подчеркнул, что у него опыта съемок в разного формата роликах куда больше, чем у Рабита Батуллы, и поделился некоторыми деталями съемок.

«Попасть в фильм было очень тяжело. Мне понравился сюжет, сценарий, каждую ночь я учил текст, который мне нужно будет говорить на следующий день. Ежедневно мы ездили в новые места, я завел себе там множество кошечек, но пришлось их оставить», — с сожалением отметил мальчик.