Актеры и музыканты в третий раз превратят в театральную сцену балконы мэрии Казани

26 августа в столице Татарстана пройдет третий перформанс «Голоса Казани»/ «Казан тавышлары». Его участники — артисты и музыканты — превратят балконы здания мэрии в импровизированную сцену. Хедлайнером события выступит российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо.

Откроет вечер Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением художественного руководителя и дирижера Рустема Абязова.

Затем зрителей ожидает музыкально-поэтическое путешествие «По следам Маленького принца». Трогательную историю о мечте, любви и дружбе им поведают ведущие актеры театров им Г.Камала, К.Тинчурина, ТЮЗа и воспитанница детской татарской театральной студии «Апуш».

Перформанс окунет гостей в поэзию Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Расула Гамзатова и других известных авторов.

Автором сценария перформанса выступила Резеда Зайниева, режиссер — заслуженный артист РТ Татьяна Старикова.

Впервые театральный перформанс состоялся в Казани в 2021 году. Тогда в мероприятии со «стихами на балконе» приняла участие актриса российского театра и кино Екатерина Климова.