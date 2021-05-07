Актеры драмтеатра Бугульмы записали необычные аудиобъявления с просьбой отключить сотовые

Бугульминский государственный русский драматический театр имени А. В. Баталова начал использовать необычное новшество — приветствия-аудиообъявления с просьбой отключить звонки сотовых телефонов теперь звучат голосами актеров разных постановок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Ранее зрители слышали голос одного из старейших артистов театра Анатолия Лямзина и запись на татарском языке от приглашенной девушки с абсолютно одинаковым текстом.

«Ранее было одно объявление на все спектакли, потом решили записать на каждый отдельно. Мы хотели подойти к ситуации с долей юмора, потому что, сколько ни проси зрителя не фотографировать или отключить звук мобильного, никто особо не реагировал. Поэтому и использовали этот нестандартный подход, чтобы зритель нас услышал», — рассказала собеседница агентства.

В итоге с апреля по май артисты записывали новые аудиообъявления — приветственные слова зрителям вместе с просьбой не снимать на камеру и отключить звонки сотовых телефонов. Теперь перед каждой постановкой, включая детские, звучат голоса исполнителей главных ролей этих спектаклей, причем тексты разные. Перед комедиями они несут долю юмора и даже звуки, используемые в самом спектакле, перед драмами — серьезные.

Исключение составляют спектакли, где по решению режиссера подобные объявления не предусмотрены. Например, постановки «Танцы на праздник урожая» режиссера Дмитрия Акриша или «Повелитель мух» режиссера Рустема Файздрахманова начинаются с первым звонком, когда зрители заходят в зрительный зал.

В итоге новые объявления, которые были запущены в театре в апреле, сработали. «В первую очередь мы хотели избавиться от трезвона телефонных звонков. Ну и, конечно, актерам не нравится, когда их снимают на мобильные телефоны. Зрители отреагировали. У нас действительно стали меньше фотографировать и меньше стало раздаваться телефонных звонков», — поделилась Юлия Исмагилова.

Обновленные предупреждения об отключении звука звонка мобильных телефонов закрывают 86-й театральный сезон в Бугульме. 8 мая здесь состоится спектакль «Прощай, конферансье». И вот что услышит публика перед началом: «Дорогие зрители. Сегодня мне, артисту бугульминского театра Руслану Сунгатуллину, поручено первым поприветствовать вас. Сейчас перед вами развернется история, которая вполне могла произойти летом 1941 года. Артисты так готовились к показу, что отключили звонки своих мобильных телефонов еще с утра. Сделайте, пожалуйста, это и вы. Приятного просмотра».

По словам завлита Бугульминского драмтеатра, в каждом театре эти объявления примерно похожи. В «Сатириконе» к зрителям перед спектаклями обращается Константин Райкин:

«Дорогие зрители! Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. В зале также запрещено фотографировать и делать видео- и аудиозаписи. Пожалуйста, не пренебрегайте нашими требованиями, ладно? И извините, пожалуйста, за настырность предупреждений — в абсолютном большинстве к нам, конечно, приходят очень вежливые и культурные люди, но на тысячу вот таких вежливых и культурных, как правило, находится один, который, надеемся, к нам сегодня опоздал. Итак, мы начинаем».

Фото бугульминского драмтеатра