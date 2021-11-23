Актера Валерия Гаркалина, умершего от коронавируса, похоронили в Москве

Народного артиста России Валерия Гаркалина, который долгое время боролся с коронавирусом Covid-19, похоронили на Миусском кладбище в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ГИТИСа, сообщает РИА Новости.

Актер скончался на 68-м году жизни 20 ноября. Прощание с ним состоялось сегодня в учебном театре ГИТИСа, где он вел занятия.

Гаркалина похоронили рядом с его покойной супругой.

Артист родился 11 апреля 1954 года в Москве. В первую очередь он прославился своими ролями в театральных постановках, таких как «Трактирщица», «Чонкин», «Бумеранг».

Актер также снимался в кино. Его известности поспособствовали съемки в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», а также в любимых многими россиянами сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня».

В 2008 году Валерий Гаркалин был удостоен звания народного артиста РФ.