Актера Валерия Гаркалина, умершего от коронавируса, похоронили в Москве
Народного артиста России Валерия Гаркалина, который долгое время боролся с коронавирусом Covid-19, похоронили на Миусском кладбище в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ГИТИСа, сообщает РИА Новости.
Актер скончался на 68-м году жизни 20 ноября. Прощание с ним состоялось сегодня в учебном театре ГИТИСа, где он вел занятия.
Гаркалина похоронили рядом с его покойной супругой.
Артист родился 11 апреля 1954 года в Москве. В первую очередь он прославился своими ролями в театральных постановках, таких как «Трактирщица», «Чонкин», «Бумеранг».
Актер также снимался в кино. Его известности поспособствовали съемки в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», а также в любимых многими россиянами сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня».
В 2008 году Валерий Гаркалин был удостоен звания народного артиста РФ.