Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве

Советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина доставили в московскую больницу с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

67-летний артист на момент госпитализации чувствовал себя хорошо, рассказали агентству в Российском институте театрального искусства – ГИТИС, где он преподает.

Гаркалкин известен по ролям в таких кинокартинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и многих других.