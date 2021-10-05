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5 октября 2021  10:55

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве

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Советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина доставили в московскую больницу с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

67-летний артист на момент госпитализации чувствовал себя хорошо, рассказали агентству в Российском институте театрального искусства – ГИТИС, где он преподает.

Гаркалкин известен по ролям в таких кинокартинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и многих других.

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