Актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»

Актера Никиту Кологривого, известного по участию в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.

Среди причин внесения Кологривого в базу указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России.

Кроме того, актера обвиняют в «сознательном нарушении границ Украины», поскольку он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма.