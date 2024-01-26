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Актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»
Актера Никиту Кологривого, известного по участию в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС.
Среди причин внесения Кологривого в базу указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России.
Кроме того, актера обвиняют в «сознательном нарушении границ Украины», поскольку он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма.
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