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Происшествия 29 октября 2024 14:29

Актера Артура Смольянинова* заочно арестовали по делу о фейках в отношении ВС РФ

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал актера Артура Смольянинова* в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России и возбуждении вражды. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смольянинова Артура на срок 2 месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Смольянинова на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», – сказали в пресс-службе.

*признан иноагентом на территории РФ

#иноагент
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