Актер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Народный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Василий Ливанов продолжает оставаться в тяжелом состоянии в реанимации неврологического отделения НИИ имени Склифосовского, сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу.

В субботу медики информировали, что здоровье артиста без изменений и он по-прежнему находится в реанимации. «Пока состояние остается тяжелым, он находится в неврологическом отделении», — добавили в медучреждении.

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. С 1950 по 1954 год он учился в Московском художественном училище, а затем поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах работал в Театре-студии киноактера в Москве. С 1988 по 1992 год возглавлял московский экспериментальный театр «Детектив». Дебют в кино состоялся в 1959 году с небольшого эпизода в фильме «Город на заре», а в том же году он сыграл главную роль в картине «Неотправленное письмо». Наибольшую известность Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986)