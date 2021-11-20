Актер Валерий Гаркалин умер от Covid-19

Умер народный артист России Валерий Гаркалин. В октябре 67-летний актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Состояние артиста оценивалось как стабильно тяжелое.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Являлся выпускником факультета эстрады и массовых представлений ГИТИС. Зрителю он известен по ролям в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня». Помимо этого, был преподавателем кафедры эстрадного искусства ГИТИС, худруком мастерской. Звания «Народный артист РФ» он удостоился в 2008 году.