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Актер театра Тинчурина Зульфат Закиров поделился опытом съемок в кино
Съемки в кино для театрального актера – это новая возможность реализации. Об этом в интервью изданию KazanFirst рассказал актер казанского театра им. К. Тинчурина Зульфат Закиров.
По его словам, работа в театре имеет значительные отличия от съемок в кино, где актер при команде «камера, мотор, поехали» должен сразу принять какой-то образ.
«Кино – это про крупный план. Манера существования в нем не театральная. В театре я оттачиваю свое мастерство, я проживаю те чувства, которые я не проживаю в жизни, сюжет того иного спектакля меня окунает в другую стезю. Это жизнь, которая мне не близка, но чувства, которыми владеет тот или иной персонаж, я провожу через себя. А в кино тебе кричат: «Камера, мотор, поехали» и ты должен сразу, с нулевого уровня впрыгнуть в какой-то градус», – рассказал Закиров.
Актер тетра также отметил, что благодарен опыту съемок в кино, но оставлять театр не собирается.
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