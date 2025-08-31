Актер Сергей Чонишвили и финалисты «Глаголицы» выступили на круглой арене театра Камала

В новом здании театра имени Галиасгара Камала прошел час поэзии «Путешествие души». Авторские стихотворения, а также стихи советских и российских поэтов прочли Сергей Чонишвили и финалисты литературного конкурса «Глаголица».

Поэтический (академический) час поэзии прошел в рамках литературного проекта «Путешествие души». Чтения прошли при участии актера театра и кино, заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Многим известен его голос: анонсы на телеканале «СТС», озвучивание аудиокниг (великолепная работа над «Дюной» Фрэнка Герберта), дубляж фильмов («Форсаж», голос главного героя Доминика Торетто в последних частях) и мультфильмов («Шрек», уродливая сестра Дорис).

Но вместе с тем Чонишвили еще со школы пишет стихи и даже выпустил две книги (сборник «Незначительные изменения» и роман «Человек-поезд»).

«Но это не профессия, а повеление души», – рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

Услышать Чонишвили на круглой арене восточного зала, который выбирают музыканты за его особенную акустику, стало настоящим впечатлением для зрителей.

«У ребят стихотворения настолько личные и пережитые, но они не побоялись поделиться ими – они путешествовали душой от тьмы к свету. А в конце – непреложные истины: счастье и любовь», – рассказала о концепции «Путешествия» постановщица, режиссер театральной студии «Гримаса» при Культурном центре им. А. Пушкина Аделя Нуруллина.

Свои стихотворения читали также яркие представители новой литературной волны – финалисты Международной независимой литературной премии «Глаголица» 2025 года. На глазах в них рождался характер – то самое путешествие души из темных глубин личного к свету общего признания, аплодисментов и оваций. Показать этот характер на одной сцене с заслуженным артистом Росси действительно сложно, но у нескольких ребят получилось.

«Это замечательные ребята. Я даже хочу попробовать воплотить свою старую идею – взять стихи молодых людей и сделать из них некую композицию. Дай бог, чтобы им хватило творческого тестостерона на долгую-долгую-долгую жизнь», – рассказал о своих впечатлениях Чонишвили.

