Актер Роман Курцын представит свой новый фильм в Казанском Кремле

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля сегодня в 19:00 пройдет показ фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным, который выступил сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в фильме.

«Когда мы создавали фильм, мы даже не думали, что затронем такие важные темы. Мы задумали этот фильм 6 лет назад и поняли, что нет детей, которые могли бы реализовать экшн, который мы придумали для фильма. В экшн жанре нет детей», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» Роман Курцын.

По сюжету фильма мальчик Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Школьная травля и конфликт с одним из новых одноклассников по имени Марат становятся частью его новой жизни. Когда родители Саши пропадают во время наводнения, мальчик впадает в отчаяние, но находит опору в карате. Строгий учитель Дмитрий помогает ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу.

К трюкам в этом проекте на протяжении 8 месяцев готовились 70 детей.

«Детских мотивационных фильмов про боевые искусства в российском кинематографе просто нет. Мы – первооткрыватели», – считает Курцын.

В Казанском Кремле фильм представит сам артист. Показ пройдет в рамках казанского кинофестиваля «Алтын минбар». Фильм также покажут завтра в кинотеатре «Мир».