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Культура 13 декабря 2023 08:33

Актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Бруклин 9-9» умер на 62-м году жизни

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Скончался американский актер Андре Бауэр. Ему был 61 год, сообщил его агент журналу Variety.

По словам источника, актера не стало после скоротечной болезни.

Бауэр известен зрителю по сериалу «Доктор Хаус», где исполнил роль лечащего врача главного героя, и как обладатель двух премий «Эмми» за лучшую мужскую роль — в 1988 году за сериал «Убойный отдел», а в 2006-м — в мини-сериале «Вор». Также он снимался в фильмах «Город ангелов», «Мгла», «Солт» и сериале «Бруклин 9-9».

#умер актер
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