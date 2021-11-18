Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин ушел из жизни в возрасте 58 лет

17 ноября скончался 58-летний российский актер и телеведущий Игорь Савочкин, сообщил ТАСС со ссылкой на писательницу, режиссера Алесю Казанцеву, которая работала в кинокомпании «Базелевс» и была знакома с покойным.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала», — рассказала Казанцева.

В пресс-службе Гильдии актеров кино России сообщили, что артист умер в больнице. Причина смерти не уточнялась.

Савочкин прославился своими ролями в таких кинокартинах, как «Ночной дозор», «Адмирал», «Черная молния», «Левиафан», «Легенда о Коловрате», «Анна» и многих других. Его фильмография насчитывает более 90 фильмов, включая зарубежные.