Актер из «Молодежки» Матвей Зубалевич рассказал, за кого будет болеть на Играх БРИКС

Фото: © Евгений Романов / «Татар-информ»

Российский актер, исполнитель одной из ролей в популярном сериале «Молодежка» Матвей Зубалевич заявил, что не пропустит выступления по художественной гимнастике и легкой атлетике в рамках Спортивных игр стран БРИКС. Сегодня он принимает участие в качестве гостя на торжественном открытии соревнований в Казани.

«Мои друзья выступают на Играх БРИКС. Гимнастка Ангелина Мельникова и легкоатлеты Наталья Комбарова и Ирина Баулина. Я обязательно приду за них поболеть», – рассказал Зубалевич в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

По словам актера, когда семь лет назад во время съемок в нашумевшем сериале «Молодежка» они с коллегами устраивали пресс-тур по городам России, именно Казань встретила их теплее всего.

«Ожидаю чего-то грандиозного, потому что я еще не участвовал в таких масштабных мероприятиях. Меня поражает всё то, что я здесь сейчас вижу. То количество красивых людей, доброжелательных гостей, которые к нам приехали», – отметил он.

Торжественное открытие международного события состоится сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ будет организована прямая трансляция, начало в 19.30. На церемонии будут присутствовать участники состязаний.