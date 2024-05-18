Актер из «Коломбо» и «Подпольной империи» Дэбни Коулмен скончался на 93-м году жизни

Дэбни Коулмен в 2001 году

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На 93-м году жизни скончался известный своими характерными ролями американский актер Дэбни Коулмен. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам дочери артиста Куинси Коулмен, он мирно скончался 16 мая в своем доме в Санта-Монике (штат Калифорния). Она не стала уточнять конкретную причину его смерти.

Дэбни Уортон Коулмен родился в Остине (штат Техас) 3 января 1932 года. Учился в Военном институте Вирджинии и Университете Техаса, служил в армии. Дебютировал на Бродвее и в кино в 1961 году. С 1973 по 1991 год снимался в знаменитом сериале «Коломбо».

AP отмечает, что долгое время игра Коулмена, несмотря на его талант, не привлекала внимания публики, но ситуация изменилась в 1976 году, когда он сыграл коррумпированного мэра в сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман» (1976-1977). С тех пор к актеру пришла популярность, и он нашел свое амплуа.

Впрочем, хотя некоторые сериалы с Коулменом в главной роли стали культовыми, только один из них продлился дольше двух сезонов. «<...> некоторые критики сомневались, сможет ли сериал с протагонистом, не имеющим абсолютно никаких положительных качеств, привлечь массовую аудиторию», — замечает в связи с этим агентство.

Вместе с тем сериал «История Слэпа МакСвелла» (1987-1988) принес Коулмену «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, а сериал «Поклялся молчать» (1987) — премию «Эмми» за лучшую роль второго плана. Дважды, в 2011 и 2012 годах, он вместе с другими артистами оказался удостоен премии Гильдии актеров за лучший актерский состав — за участие в сериале «Подпольная империя» (2010–2014).

Известными стали также такие работы Дэбни Коулмена, как роли в фильмах «С девяти до пяти» (1980), «На Золотом пруду» (1981), «Тутси» (1982), «Военные игры» (1983), «Дом там, где сердце» (1990) и «Вам письмо» (1998), в сериалах «Защитник» (2000–2004) и «Йеллоустоун» (2019).