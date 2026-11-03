Актер из GTA V захотел создать видеоигру с российскими разработчиками

Американский актер Нед Люк, исполнивший роль Майкла Де Санты в игре GTA V, выразил желание принять участие в создании видеоигры вместе с российскими разработчиками. Он также заявил, что отечественные студии способны выпускать проекты, сопоставимые по качеству с известной серией. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

Своим мнением артист поделился после посещения Московского кластера видеоигр и анимации. Люк обратил внимание на возможности комплекса, в котором работают студии захвата движений и звукозаписи.

«Это место оказывает поддержку разработчикам в России в разработке видеоигр… У вас есть студия захвата движений, студии звукозаписи. Вы можете сделать игру прямо тут, и она будет не хуже GTA V», – заявил актер.

Люк признался, что увиденные технологии произвели на него сильное впечатление. По его словам, у российских разработчиков есть возможности для создания собственных игровых проектов.

«То, что я увидел за последние два дня, просто снесло мне крышу. У вас есть шанс, и он прямо здесь», – добавил он.

Среди российских проектов артист выделил игру «Царевна», в которой балетные движения стали основой боевой системы, гоночный симулятор SNP Racing и авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик».

При этом Люк считает, что для дальнейшего развития отечественной игровой индустрии важно выходить на международный рынок. Сам актер также хотел бы поучаствовать в создании видеоигры в России.