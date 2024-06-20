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Актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни
Канадский актер Дональд Сазерленд, наибольшую славу которому принесла роль президента Сноу в четырех фильмах «Голодные игры» (2012–2015 годы), скончался на 89-м году жизни. Об этом пишет британская газета Daily Express.
О смерти артиста в социальных сетях рассказал его сын — актер Кифер Сазерленд. По его словам, Сазерленд-старший умер в Майами после продолжительной болезни.
«Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Никогда не пугался роли — хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил <...>. Хорошо прожитая жизнь», — добавил Сазерленд-младший.
Дональд Сазерленд родился в Сент-Джоне, в канадской провинции Нью-Брансуик, 17 июля 1935 года. Учился в Университете Торонто, затем перебрался в Великобританию и продолжил образование в Королевской академии драматического искусства.
Первым фильмом, в котором снялся артист, стала британская романтическая драма 1963 года «Весь мир в кармане». Первую известность ему принес военный фильм «Грязная дюжина» 1967 года, а всемирной его слава стала после черной комедии 1970 года «Военно-полевой госпиталь».
В дальнейшем Сазерленд снимался в таких картинах, как «Клют» (1971), «А теперь не смотри» (1973), «Вторжение похитителей тел» (1978), «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (1991), «Ограбление по-итальянски» (2003) и «Гордость и предубеждение» (2005). Последними для него стали роли в фильмах 2022 года «Падение Луны» и «Телефон мистера Харригана».
Дональд Сазерленд — лауреат премии «Эмми» 1995 года и дважды лауреат премии «Золотой глобус» (в 1996 и 2003 годах). В 2018 году стал обладателем «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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