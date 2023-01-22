Актер из «Гардемаринов» и «Дворцовых переворотов» отправился добровольцем в зону СВО

56-летний российский актер Михаил Мамаев, наиболее известный российским зрителям по фильму «Гардемарины, вперед!» и сериалам «Тайны дворцовых переворотов» и «Чемпион» отправился добровольцев в зоне проведения военной спецоперации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соцсети актера.

Отметим, что в своем телеграм-канале актер опубликовал несколько фото на фоне военной техники с буквой Z и в военной форме, которые сопроводил стихами, без официального сообщения об отправке в зону СВО.

За время актерской карьеры Мамаев принял участие почти в 60 проектах кино и телевидения.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.